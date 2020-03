Onda de solidariedade a favor do Hospital

O Centro Hospitalar do Médio Ave, com unidades em Famalicão e Santo Tirso, agradece todas as manifestações de solidariedade e apoio efetivo que tem recebido de associações e empresas da região, que, neste período difícil de saúde pública, têm contribuído para atenuar o exigente trabalho dos profissionais de saúde.

Neste grupo de ajuda contam-se as Câmaras Municipais de VN de Famalicão e de Santo Tirso que imediatamente disponibilizaram os seus meios para ajudarem nas tarefas de reorganização dos dois hospitais; os profissionais da equipa do Futebol Club de Famalicão que ofertaram dois equipamentos (termómetros de infravermelhos), mostrando abertura para outros apoios; à Sumol+Compal e ao Café Ferrovia da Trofa que ofereceram uma grande quantidade de água engarrafada; à Casa do FC do Porto da Trofa que também mobilizou os seus associados numa recolha de ́água engarrafada; ao Status Health & Fitness Club, Famalicão, ao Wake-Up Famalicão, ao Aparthotel, Hi!Go – Hostel & Suites que disponibilizaram as suas instalações para descanso dos profissionais do CHMA; à Prozis, que está a distribuir produtos alimentares nos dois hospitais do CHMA; ao Restaurante McDonald’s de Famalicão, que oferece McMenús aos nossos profissionais em serviço.

Este movimento solidário tem tido expressão noutros contactos de outras entidades, a quem o CMHA agradece.