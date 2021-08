Onda de calor não vai chegar afinal a Portugal

A onda de calor que atingiu a Europa não vai chegar a Portugal. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê temperaturas normais para a segunda metade de agosto. Os termómetros podem chegar aos 42ºC, mas apenas em determinadas regiões.

«A região do mar Mediterrâneo Central e Oriental tem sido alvo de uma de calor desde o final do mês de julho, afetando partes da Turquia, Grécia e Itália com incêndios devastadores e de grandes dimensões, ameaçando populações e zonas edificadas. De salientar que, presentemente, não se prevê a ocorrência deste tipo de condições meteorológicas extremas em Portugal», explicou o IPMA. O Instituo prevê que, na segunda metade de agosto, as temperaturas vão estar normais, não existindo a «indicação de valores anómalos significativos relativamente à temperatura média para o território continental».

Mesmo que Portugal não atinja temperaturas muito elevadas, o risco de incêndio muito elevado a máximo chega a várias regiões de Portugal nas próximas semanas.