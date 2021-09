Na manhã deste domingo foram dados como concluídos os trabalhos de renovação da Alameda de Santa Maria, em Oliveira Santa Maria, Famalicão.

O momento foi assinalado com uma inauguração do espaço, onde marcou presença o Presidente da Câmara Municipal de Famalicão, Paulo Cunha, no mesmo dia em que foi lançada a primeira pedra da casa mortuária, a nascer nas proximidades.