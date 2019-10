Um homem, com 52 anos, foi encontrado sem vida na tarde desta segunda-feira, na casa onde habitava, na Urbanização de Cimo de Oliveira, em Oliveira Sta Maria.

O alerta para os bombeiros aconteceu cerca das 16h30. Chegados ao local, os Bombeiros Voluntários de Riba d’Ave, a SIV e a VMER do Centro Hospitalar do Médio Ave já pouco conseguiram fazer para reverter o estado de saúde do homem.

O óbito foi declarado no local e o corpo transportado pelos Bombeiros Famalicenses para a morgue de Famalicão.

A vítima era irmão do presidente de uma junta de freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão.

A GNR esteve no local mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que agora investiga.