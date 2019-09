Oliveira Santa Maria tem uma renovada pista de atletismo em redor da subestação da REN e no próximo ano irá ali nascer o primeiro complexo de corta-mato do concelho de Famalicão.

Esta pista foi renovada mediante um protocolo estabelecido entre a Câmara Municipal de Famalicão, a Junta de Freguesia de Oliveira Santa Maria e a REN. Coube à rede elétrica suportar este investimento de renovação do traçado, a Câmara e a Junta de Freguesia equiparam com casas de banho e um parque com equipamentos fitness. No futuro serão instalados balneários junto das casas de banho.

Quando isto acontecer, esta zona do concelho ficará com um verdadeiro complexo desportivo de corta-mato, destaca o vereador do Desporto. Mário Passos admite que o complexo possa ficar concluído já no próximo ano.

Recorde-se que este equipamento está ao serviço de todos, sendo importante para as comunidades da zona nascente de Vila Nova de Famalicão, como Riba de Ave, Pedome e Oliveira Santa Maria.

A melhoria da pista teve a supervisão da atleta olímpica Sara Moreira, que utiliza o espaço com regularidade para treinar.

Corrida e Caminhada

Para o dia 5 está marcada uma corrida, uma caminhada e muita animação.

E, no fim de semana seguinte, 12 de outubro, a festa continua com a realização do 5.º Corta-Mato REN para benjamins, infantis, iniciados, juvenis e juniores. Apadrinham as provas os atletas Sara Moreira, André Silva, Duce Félix, Ricardo Ribas e José Azevedo.

A corrida, que passa pelas freguesias de Pedome e Oliveira Santa Maria, tem 8 quilómetros de extensão, 6 quilómetros para quem prefere caminhar e até 5 quilómetros de corta-mato para a classe de benjamins A/B, infantis, iniciados, juvenis e juniores.

A organização das provas é da responsabilidade da Associação de Pais e de Solidariedade Social Roda dos Ventos, da Associação Desportiva de Pedome, com a parceria das freguesias de Pedome, Oliveira Santa Maria, Câmara Municipal e da REN.

As inscrições estão abertas em www.prozis.com/pt/pt/evento/ren-5-corrida-e-caminhada-pedome-e-oliveira-de-santa-maria.