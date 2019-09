A ampliação do cemitério e a construção da casa mortuária, a conclusão da rede de saneamento e de água e a construção de uma valência social de raiz em Oliveira Santa Maria foram algumas das necessidades prioritárias apontadas pelo presidente da Junta de Freguesia, Delfim Abreu, na sessão solene comemorativa do Dia da Freguesia, que decorreu este domingo, 8 de setembro, com a presença do Presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha.

Delfim Abreu – Declarações à Cidade Hoje

Intervenções que o edil famalicense considerou serem “essenciais” e às quais a autarquia “não vai virar a cara”, disse.

Paulo Cunha garantiu que o executivo que lidera “vai continuar a fazer aquilo que faz falta e o que está ao seu alcance para garantir bem-estar e qualidade de vida à comunidade”, mas lembrou que nem tudo depende da autarquia, como é o caso da construção de um equipamento social a instalar num terreno adquirido pela Câmara Municipal há mais de uma década.

Refira-se ainda que a cerimónia deste domingo ficou também marcada pela homenagem do executivo da Junta de Freguesia a vários cidadãos que se destacaram no seio da comunidade de Oliveira Santa Maria.