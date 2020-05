Oliveira S.Mateus – Mil pessoas foram ao regresso da Feira de Santana

Regressou esta quinta a Feira de Santana, na freguesia de Oliveira S.Mateus, em Vila Nova de Famalicão.

A venda ao público foi suspensa no início da pandemia e agora retomou a atividade em pleno, mas com as condições de higiene e segurança que a Direção Geral da Saúde exige.

O espaço foi adaptado às novas regras, a junta de freguesia vedou o recinto e criou uma entrada e saída para melhor controlo dos visitantes.

Comerciantes e clientes tiveram à sua disposição gel desinfetante e a limpeza de 30 em 30 minutos dos espaços de públicos, como são exemplo os sanitários.

Durante toda a manhã desta quinta, foram cerca de mil os cidadãos que fizeram compras na Feira de Santana.