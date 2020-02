A GNR de Riba d’Ave deteve, esta quarta-feira, um casal de 38 e 31 anos, pelo crime de furto de metais não preciosos.

A dupla foi apanhada no âmbito de uma ação dos militares que detetou o casal no interior de uma fábrica, em Oliveira S.Mateus. Os detidos foram surpreendidos já no exterior do edifício, enquanto carregaram o material furtado.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.