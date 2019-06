Oito marchas dão luz à noite de Santo António

Associação Recreativa e Cultural São Pedro de Riba D’Ave, Associação Unidos de Avidos, Associação Cultural e Desportiva de São Martinho de Brufe, Ribeirão Musical – Sociedade Artística e Musical, União de Freguesias de Gondifelos/Cavalões e Outiz, Associação Recreativa e Cultural Flor do Monte (Carreira), Associação Recreativa e Cultural de Antas e Clube Recreativo Amigos de Vilarinho são as marchas que, esta noite, vão lutar pela vitória na edição 2019 das Antoninas.

As Marchas Antoninas saem para a rua esta quarta-feira, a partir das 21 horas. “Júlio Brandão e Vila Nova” é o tema escolhido para esta edição que conta com cerca de 900 marchantes.

O desfile arranca na Avenida de França em direção aos Paços do Concelho, atravessando as ruas do centro da cidade até aos Paços do Concelho onde está instalado um palco, rodeado com bancadas para cerca de duas mil pessoas, que serve de base para a apresentação de cada uma das marchas mostrar ao público e ao júri a originalidade e criatividade da coreografia, arcos, música, letra, guarda-roupa e popularidade.

Para além dos lugares do pódio, serão ainda atribuídos os prémios de “Melhor Música”, “Melhor Letra”, “Melhor Coreografia”, “Melhor Guarda-Roupa”, “Melhores Arcos” e “Marcha Mais Popular”. O júri das marchas é constituído por cinco elementos convidados pelo município: um coreógrafo, um encenador, um escritor, um maestro e um figurinista. O anúncio dos vencedores será conhecido ao longo desta noite.

Na noite de quinta-feira, 13 de junho, feriado municipal, serão entregues os prémios às marchas, na habitual sessão de encerramento das Festas Antoninas que decorrerá no Parque da Devesa, a partir das 21h30.