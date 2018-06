Oito equipas, 100 sacerdotes e final será disputada à noite

A 13.ª edição da Clericus Cup vai realizar-se, este ano, em Braga. A competição, que faz parte do calendário da Braga – Cidade Europeia do Desporto, começa na próxima segunda-feira (dia 2) e termina dois dias depois, com a final a ter lugar, pelas 21h00, no Pavilhão do Colégio João Paulo II.

Este é um torneio de futsal dedicado a sacerdotes e diáconos. Durante dois dias, mais de 100 elementos do clero, divididos por oito equipas, vão procurar o ambicionado troféu que, recorde-se, nas últimas três temporadas foi conquistado pelos padres da Diocese de Viana do Castelo. Para além da equipa da casa – Diocese de Braga –, que é responsável pela organização da prova, vão estar presentes elementos das seguintes dioceses: Viana do Castelo, Vila Real, Congregação da Missão – Padres Vicentinos (Viseu), Guarda, Lamego, Leiria e Porto.

O programa arranca na segunda-feira, pelas 11h30, com a chegada das equipas ao Hotel João Paulo II, no Sameiro, seguindo-se, pelas 12h00, uma sessão de boas-vindas e o sorteio da prova. À tarde arranca a prova, com jogos nos pavilhões de Gualtar e Colégio João Paulo II. Ao final da tarde terá lugar uma eucaristia na Capela Imaculada do Seminário Menor, em Braga, seguida de um jantar. No dia seguinte (3), de

manhã, e porque estamos «na Cidade dos Arcebispos», revelou o padre José Miguel Fraga Cardoso, também ligado à organização da competição, os cerca de 100 padres e diáconos farão o Roteiro dos quatro Arcebispos Santos de Braga. Segue-se, à tarde, os restantes jogos e, pelas 19h00, terá lugar uma eucaristia na Basílica dos Congregados, seguindo-se um jantar (oferecido pela CMB) e uma «noite cultural», junta José Cardoso. Na quarta-feira, os elementos das oito dioceses visitam a Cidade Desportiva do SC Braga e o Estádio Municipal de Braga. À tarde jogam-se os últimos jogos e, à noite (21h00), terá lugar a final, no Colégio João Paulo II.

Fonte: Diário do Minho