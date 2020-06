Oito distritos em aviso amarelo. Temperaturas sobem devido a massa de calor do norte de África

A subida das temperaturas deve-se a uma massa de calor oriunda do norte de África, que vai afetar a Península Ibérica no início desta semana.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou na segunda-feira para um aumento do índice do risco de incêndio na sequência da subida da temperatura máxima e da intensificação do vento até quarta-feira.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se geralmente muito nublado no litoral a norte do Cabo Raso até final da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira ao longo do dia.

Durante a tarde, está previsto um aumento temporário de nebulosidade nas regiões do interior com possibilidade de ocorrência de aguaceiros dispersos e trovoada.

Está também previsto vento fraco, tornando-se fraco a moderado do quadrante oeste durante a tarde, temporariamente moderado a forte do quadrante norte ocidental durante a tarde, em especial na faixa costeira a sul do Cabo Carvoeiro.

A previsão aponta ainda para neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral a norte do Cabo Carvoeiro e pequena descida da temperatura máxima no litoral Norte e Centro.