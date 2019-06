Ofori é mais um reforço do F.C.Famalicão

Lawrence Ofori assinou pelo Futebol Clube Famalicão para as próximas cinco temporadas.

O médio natural do Gana chega proveniente do Leixões SC, tendo na época passada alinhado, na primeira metade da época no clube de Matosinhos e em janeiro rumou ao CD Feirense.

Em declarações ao site do clube, Ofori está feliz por “continuar a jogar ao mais alto nível e o Famalicão dá-me essa oportunidade. Venho cheio de vontade de fazer coisas bonitas e de concretizar os objetivos do clube”.

Ofori, com 20 anos, é reforço para o meio campo famalicense.