O concelho de Famalicão recebe, no dia 24 de setembro, uma oficina de capacitação e divulgação dos programas de aceleração Tourism Up e taste Up, que apoiam projetos de empreendedorismo no setor do turismo, gastronomia e enoturismo.

Quem promove estes projetos são os Territórios Criativos e o Turismo de Portugal, a que se associa o concelho de Famalicão.

Nestas oficinas, que vão decorrer de norte a sul, serão apresentados os programas de aceleração e dinamizadas sessões de formação sobre Oportunidades e Tendências no Turismo, Turismo Gastronómico e Enoturismo, e Empreendedorismo e Proposta de Valor.

A sessão em Vila Nova de Famalicão acontece na terça-feira, 24 de setembro, entre as 10 e as 12 horas, na Casa do Território.

Posteriormente, os projetos selecionados terão a oportunidade de desenvolver os seus negócios através da participação em dois bootcamps, cada um constituído por dois dias de mentoria e formação, nos dias 25 e 26 de outubro e 22 e 23 de novembro. Os programas culminam no dia 5 de dezembro, numa apresentação pública, onde serão selecionados os vencedores.

Os programas disponibilizam 5 mil euros em prémio monetário e 500 euros em SEO (Search Engine Optimization) para o 1.º lugar, mil euros para o 2.º lugar e 500 euros para o 3.º lugar.

As inscrições decorrem online em www.territorioscriativos.eu/.