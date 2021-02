OFICINA vence concurso Escola do Futuro da Microsoft

Inês Costa, Bruna Monteiro, Inês Silva e Margarida Loureiro, do curso Técnico de Comunicação/Marketing, Relações Públicas e Publicidade, venceram o concurso Escola do Futuro da Microsoft, com projeto inovador e tecnológico que apresentaram para uma escola do futuro.

O projeto destas alunas da OFICINA – Escola Profissional do INA destacou-se pela sua dimensão digital, inclusiva e sustentável, com ideias para trabalhar numa escola futura.

As alunas propuseram a adoção de mesas digitais, tablets e smartwatches para ajudar a organizar os horários, as aulas e os processos de aprendizagem. Nas salas de aula, as portas terão sistemas que registam as presenças e os quadros digitais poderão gravar o que é dito pelos professores. A escola do futuro proposta por estas jovens seria, também, dotada de painéis solares, autocarros elétricos, aulas de defesa e de nutrição.

O concurso que assinala os 30 anos da Microsoft em Portugal, pretendeu desafiar os jovens de todo o país a apresentar ideias que possam promover experiências de aprendizagem criativas e colaborativas no contexto escolar.