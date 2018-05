Oficina sobre Comunicação Positiva e Eficaz

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão organiza esta sexta-feira, dia 18 de maio, a conferência “Comunicação Positiva e Eficaz: Paciência, Linha e Agulha”, com Ana Isabel Lage. A iniciativa realiza-se pelas 21h00, no auditório da CESPU, em colaboração com a Associação Famalicão em Transição, a Federação Concelhia das Associações de Pais e o Centro de Formação da Associação de Escolas de Vila Nova de Famalicão.

Porque é que é tão difícil não ser agressivo na comunicação? Porque é que é a raiva ou irritação contaminam a comunicação? Porque é que importante ter uma comunicação mais assertiva? Estes são alguns dos “porquês” a ser discutidos na sessão.

Refira-se que Isabel Lage é licenciada em Psicologia da Educação e Desenvolvimento da Criança pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, e Mestre em Psicologia Escolar pela Universidade do Minho. No ISCTE ingressou no Curso de Doutoramento em Psicologia na área da Inteligência Emocional. É formadora certificada pelo IEFP, pelo Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua e pela Universidade Dale Carnegie.

Inscrições gratuitas, mas obrigatórias em https://goo.gl/forms/lDNc1w5o6uHOQxWF2.