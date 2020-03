OFICINA produz viseiras para o Centro Hospitalar do Médio Ave

O curso Técnico de Desenho Digital 3D da OFICINA – Escola Profissional do Instituto Nun’Alvres – está a produzir viseiras para o Centro Hospitalar do Médio Ave.

A iniciativa partiu da necessidade de dar resposta à conjuntura atual desencadeada pela pandemia Covid19. Está ainda a ser analisada a possibilidade de apoiar uma congregação religiosa de Braga.

As viseiras, produzidas na impressora 3D que a Escola disponibiliza, serão entregues semanalmente no Centro Hospitalar do Médio Ave.

Esta ação conta com o contributo de vários benfeitores que, generosamente, apoiam com o seu tempo e recursos necessários à produção das viseiras.

A OFICINA é uma escola profissional da Companhia de Jesus situada entre os concelhos de Santo Tirso e Vila Nova de Famalicão especializada nas áreas do audiovisual, multimédia, comunicação e marketing, desenho digital 3D e programação de sistemas informáticos.