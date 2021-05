OFICINA desenvolveu palestra sobre alimentação saudável

A OFICINA – Escola Profissional do Instituto Nun´Alvres promoveu a palestra “Alimentação Saudável: Expectativa vs Realidade”, com o objetivo sensibilizar os alunos para os hábitos alimentares. A sessão, desenvolvida pelo Gabinete de Apoio ao Aluno, contou com a presença da nutricionista Rosarinho Mortágua, do Hospital da Prelada.

Rosarinho Mortágua realçou a necessidade de se desconstruir alguns mitos ligados às dietas da moda, como a dieta do jejum intermitente, detox, tipo sanguíneo ou vegetariana. A nutricionista salientou a necessidade de os jovens apresentarem uma alimentação rica em vegetais e proteínas. Rosarinho Mortágua destacou o pequeno-almoço: “É importante que os jovens tomem um bom pequeno-almoço antes de irem para escola. Um bom pequeno-almoço é crucial para um bom rendimento escola”, explicou.