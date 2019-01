OFICINA debate os “Oceanos de Plástico” em mais uma sessão do “Ambientar-se”

A OFICINA – Escola Profissional do INA vai receber, no dia 25 de janeiro, entre as 9h30 e as 12h30, a iniciativa “Ambientar-se” promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão. O projeto consiste numa palestra subordinada aos “Oceanos de Plástico”, um tema que está em linha com o projeto bgreen deste ano, e que terá como convidado Pedro Gomes, da Universidade do Minho, assim como representantes de outras associações parceiras do Ambientar-se.

O “Ambientar-se” é uma iniciativa promovida pelo Município de Vila Nova de Famalicão em parceria com instituições locais ligadas à proteção do ambiente, entre elas a Associação Famalicão em Transição, a Associação Amigos do Rio Este, o Movimento Cívico para a Dinamização e Valorização do Vale do Ave, a YUPI – Associação para o Desenvolvimento Social e Comunitário, a VENTO NORTE – Associação de Defesa do Ambiente e Ocupação dos Tempos Livres e o Cineclube de Joane.