Observatório de Cinema de Famalicão regressa em janeiro

O CLOSE-UP – Observatório de Cinema de Famalicão regressa nos dias 15 e 18 de janeiro, com o primeiro momento do quarto episódio, que foi exibido em outubro, mantendo o Tempo como tema.

Para o público escolar do 3.º ciclo e do secundário há “Ruth”, de António Pinhão Botelho, que relata o episódio da chegada de Eusébio ao Portugal dos anos 60. Um filme para ver no dia 15 de janeiro, às 10 horas. Para os mais pequenos, dos 1.º e 2.º ciclos, é proposta “Uma aventura nos mares”, de Ángel Alonso (versão portuguesa), uma animação espanhola a narrar a expedição de Fernão de Magalhães, no tempo de comemoração dos 500 anos sobre a primeira viagem de circum-navegação da Terra. O filme é projetado a partir das 14h15.

Para o público geral, no dia 18, a partir das 15h00, a tarde é dedicada ao documentário. Duas documentaristas portuguesas – Catarina Mourão e Renata Sancho – trazem “O mar enrola na areia” e “Avenida Almirante Reis em 3 mandamentos”. A partir das 17h00, o realizador Nanni Moretti olha para o golpe de estado que derrubou Allende no Chile, em 1973.

Bilhetes a 2 euros (geral), 1 euro (Cartão Quadrilátero) ou grátis (estudantes, seniores, associados de cineclubes).