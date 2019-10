A partir desta segunda-feira, dia 14, arrancam as obras de construção da Clínica da Mulher e da Criança do CHMA, facto que obriga a alterações da localização de alguns atos assistenciais.

Assim as consultas das especialidades de Ginecologia, Obstetrícia e Pediatria passam a ser realizadas no Piso 2 da Unidade de Vila Nova de Famalicão. O acesso para estas consultas passa a ser feito pela entrada principal do Hospital.

Por outro lado, as colheitas de sangue para análise e o “controlo do sangue”, bem como a “pequena cirurgia”, passam a ser realizadas na Consulta Externa 1 (edifício principal das Consultas Externas). A entrada para o Serviço de Imagiologia passa também a ser feita pela Consulta Externa 1.

Estas alterações são temporárias, até ao final da construção da Clínica (para o que está previsto um prazo de 4 meses).

Os novos percursos de acesso a estas especialidades estão devidamente sinalizados nos locais próprios.