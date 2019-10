Na manhã desta quinta-feira vai à reunião de Câmara Municipal a análise prévia de qualificação das empresas concorrentes à reformulação do Estádio Municipal.

De três candidatos, o júri admitiu os consórcios Agrupamento Casais e José Moreira Fernandes e, ainda, o Agrupamento Alberto Couto Alves com a Ambiágua, que passam à fase de apresentação de propostas que decorre durante o próximo mês de novembro. Se não houver atrasos de natureza jurídica, a obra poderá avançar ainda no decurso do primeiro trimestre de 2020.

As obras no Estádio Municipal de Famalicão rondam os 8 milhões de euros, com o prazo de execução superior a 400 dias e preveem, entre outras intervenções, o rebaixamento do relvado e um aumento da lotação de 5 500 para 7 000 espetadores.