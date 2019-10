Está em curso o projeto de melhoria da sustentabilidade e eficiência energética das Piscinas Municipais de Joane.

As obras deverão estar concluídas em dezembro, implicam um investimento municipal na ordem dos 430 mil euros e vão permitir uma poupança de cerca de 75 mil euros por ano.

Entre outros trabalhos, a empreitada prevê a reestruturação das unidades de tratamento térmico, a instalação de uma unidade de ventilação nova, de uma central solar térmica e de um sistema fotovoltaico para autoconsumo e a reabilitação da cobertura plana da nave da piscina.

Do valor total do investimento, refira-se que quase 19 mil euros são referentes a trabalhos de manutenção do complexo desportivo, nomeadamente pinturas, impermeabilização da cobertura, tratamento dos pilares da nave da piscina, entre outros.

Recorde-se que a melhoria da eficiência energética tem sido uma das preocupações da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão.

O projeto de sustentabilidade e eficiência energética foi já implementado noutros edifícios municipais, como a Casa das Artes, as Piscinas Municipais de Vila Nova de Famalicão e Ribeirão. Ainda no âmbito desta aposta, a partir de 2020, a autarquia vai poupar anualmente cerca de 355 mil euros na iluminação pública no concelho, com a conclusão do processo de substituição de cerca de cinco mil luminárias equipadas com lâmpadas convencionais por luminárias do tipo Led.