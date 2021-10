Obras de Cruzeiro Seixas expostas em Londres

As obras do mestre surrealista Cruzeiro Seixas vão estar, entre 13 e 17 de outubro, na Frieze Masters 2021, feira internacional de arte, em Londres.

As obras, que percorrem as cinco décadas da sua trajetória artística, vão figurar na secção Spotlight dedicada a artistas vanguardistas do século XX. Poemas, cartas, desenhos e pinturas serão parte do espólio de Cruzeiro Seixas, que vai estar exposto no The Regent ‘s Park, em Londres.

Recorde-se que Cruzeiro Seixas doou, em 1999, a totalidade da sua coleção à Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão, para a constituição do Centro de Estudos do Surrealismo e do Museu do Surrealismo, com uma exposição permanente do artista. Cruzeiro Seixas viveu também alguns anos em Famalicão.

Os responsáveis pela ida das obras para Londres são da Perve Galeria, a única galeria portuguesa a marcar presença na Frieze Masters, num conjunto de 130 galerias internacionais.

Em Portugal, por outro lado, até 22 de Outubro é ainda possível visitar a última exposição do Ciclo de Celebração do Centenário de Cruzeiro Seixas, patente na cidade do Porto, no Espaço Atmosfera M, da Associação Mutualista Montepio, na Rua Júlio Dinis 158.