OBJETOS DE BERNARDINO MACHADO NO MUSEU DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

O Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Paulo Cunha, inauguram, no dia 7 de novembro, a exposição “Boa Viagem, Senhor Presidente! De Lisboa até à Guerra”. A mostra, que estará patente no Museu da Presidência da República, até 4 de março do próximo ano, conta com mais de meia centena de objetos, documentos e fotografias cedidas pelo Museu Bernardino Machado.

Em outubro de 1917, o presidente da República Bernardino Machado – famalicense por adoção – efetuou a primeira viagem de Estado ao estrangeiro. Para a jovem República Portuguesa, que tinha sido implantada em 1910, este foi um momento marcante e fundamental para o tão desejado reconhecimento internacional.

Passados 100 anos, a viagem vai ser recordada nesta exposição promovida pelo Museu da Presidência da República com a colaboração do Museu Bernardino Machado, de Vila Nova de Famalicão.

Bernardino Machado partiu da Estação do Rossio, foi recebido pelo Rei Afonso XIII de Espanha, o Presidente Raymond Poincaré de França, o Rei Jorge V de Inglaterra, Alberto I da Bélgica, e visitou os militares do Corpo Expedicionário Português mobilizados na Primeira Guerra Mundial.