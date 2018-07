O “Voltas” agora tem paragem na Avenida Carlos Bacelar

A pedido de muitos utilizadores, o Voltas ganhou uma nova paragem. A partir desta semana o transporte público rodoviário urbano do concelho famalicense passa a incluir no seu trajeto uma paragem na Avenida Carlos Bacelar, junto à ponte pedonal que liga o Centro Comercial Aro e o Parque de Sinçães, no sentido Norte-Sul.

Com esta alteração a Câmara Municipal e a ARRIVA atendem assim a uma reivindicação dos utilizadores deste serviço de transporte, dado que nas imediações existem diversas estruturas e serviços utilizados pela população, como é o caso da Casa das Artes e o Centro de Emprego, mas também pelo elevado número de autocarros que ali circulam, podendo esta paragem servir de transbordo para quem quiser utilizar outras linhas de transporte público.

Recorde-se que o Voltas entrou em funcionamento a 22 de setembro de 2016, em pleno Dia Europeu Sem Carros e Semana Europeia da Mobilidade.

No seu primeiro ano, cerca de 30 mil passageiros escolheram este serviço para circular no centro da cidade de Vila Nova de Famalicão. Atualmente o Voltas transporta, em média, cerca de 170 pessoas por dia.

Apesar desta nova paragem, o Voltas vai manter o seu percurso, circulando de segunda a sexta-feira, entre as 8h00 e as 19h00, num percurso circular permanente que liga parques de estacionamento gratuitos, estações de transportes coletivos e os principais serviços públicos da cidade. Realiza paragens na Central de Camionagem, Biblioteca Municipal, Parque da Devesa (CITEVE), Tribunal, Rotunda de Santo António, Avenida Carlos Bacelar, Hospital, Universidade Lusíada, Rotunda 1.º de Maio, Centro de Saúde e Estação Ferroviária.

Recorde-se que o projeto resulta de uma parceria estabelecida entre a Câmara Municipal e a operadora de transportes Arriva, possibilitando viagens gratuitas no centro da cidade para os portadores de um título válido de transporte coletivo rodoviário, sendo que os restantes utilizadores pagam 1€ por viagem. Cada volta dura aproximadamente 20 minutos.