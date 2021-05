Segundo o boletim da Direção Geral da Saúde, Famalicão registou 43 casos por cem mil habitantes, situando-se abaixo de Braga, com 78; Guimarães, com 47 casos e Barcelos com 59 novos infetados por cem mil habitantes.

Melhor do que Famalicão estão Santo Tirso, com 31; Trofa, com 26; Vila do Conde, com 23, e Póvoa de Varzim, com 19 casos por cem mil habitantes.

Os concelhos vão registando valores cada vez mais baixos, e há inclusive 85 concelhos que esta semana não apresentaram casos.