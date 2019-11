O papel dos museus no século XXI em debate

A Rede de Museus de Famalicão vai debater, no dia 26 de novembro, os desafios dos museus no século XXI. O encontro, que reúne uma série de especialistas, decorre no Museu Nacional Ferroviário de Lousado, no âmbito dos IV Encontros da Rede de Museus.

O debate “Ser Museu no século XXI” arranca às 14h30 e culmina com a apresentação do livro “Definir a missão… da necessidade ao desafio”, do autor Joaquim Jorge, técnico do Gabinete da Secretária de Estado do Património Cultural. Esta publicação, bilingue, estará disponível em versão impressa e acessível gratuitamente online.

Os especialistas vão procurar respostas para perguntas como: O que é um museu no século XXI? Quais são os seus desafios? O que procura o seu público? Como responde às demandas da contemporaneidade, da tecnologia, da globalização?

No debate, moderado por Maria Vlachou, da Associação Acesso Cultura, participam a investigadora da Universidade de Évora, Ana Carvalho; a responsável da Direção-Geral do Património Cultural, Clara Camacho; a representante do Mapa das Ideias, Inês Câmara; e a museóloga Rita Pires dos Santos.

A entrada é livre, mas sujeita a inscrição prévia através do mail [email protected].