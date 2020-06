“O papel da Comunicação Social em tempo de pandemia”

A Distrital do CDS PP promove na noite desta terça-feira, a partir das 21h30, mais um Webinar, desta feita sobre “O papel da Comunicação Social”.

São convidados Carlos Magno, jornalista e ex-presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social; José Manuel Fernandes, fundador e publisher do jornal online Observador; e Rui Freitas, presidente do conselho de administração do Jornal ECO. O debate, que conta com a participação de Nuno Melo, líder da Distrital, é moderado por Durval Tiago Ferreira.

A iniciativa pode ser acompanhada online na página do Facebook cdsppfazsentidoembraga/