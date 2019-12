A chegada do Pai Natal a Vila Nova de Famalicão acontece na tarde deste domingo, com desfile, a partir das 15 horas, dos Paços do Concelho rumo à Praça 9 de Abril onde está a cabana solidária que será aberta neste mesmo dia.

O desfile pelas ruas da cidade implica condicionamentos de trânsito, entre as 14 e as 19 horas, na Rua Manuel Pinto de Sousa, Rua Adriano Pinto Basto, Rua de Santo António e Topo Norte da Praça D. Maria II.