“O Murmúrio das Imagens” vence Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho

Joana Matos Frias é a vencedora do Grande Prémio de Ensaio Eduardo Prado Coelho, com o livro “O Murmúrio das Imagens”.

Publicado em março, em dois volumes, pela editora Afrontamento, “O Murmúrio das Imagens” é num estudo que apresenta uma ponderada reconstituição teórica do complexo vínculo entre Poesia e Imagem.

Joana Matos Frias, professora auxiliar na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tem publicado ensaios no campo da estética comparada, privilegiando as correlações entre a poesia, a pintura, a fotografia e o cinema.

O Prémio Eduardo Prado Coelho, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores, com o patrocínio da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, distingue, anualmente, uma obra de ensaio literário, escrita em português por um autor português, publicada em livro, em primeira edição. Tem o valor pecuniário de 7.500 euros.

O prémio já consagrou vários autores, desde 2010, como Vítor Aguiar e Silva, Manuel Gusmão, João Barrento, Rosa Maria Martelo, José Gil, Manuel Frias Martins, José Carlos Seabra Pereira, Isabel Cristina Rodrigues, Helder Macedo e agora Joana Matos Frias.