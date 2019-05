O mundo encantado das crianças está na Devesa

O presidente da Câmara convida todas as famílias famalicenses a passarem pelo Parque da Devesa, durante este fim de semana.

Há três dezenas de propostas para crianças de todas as idades, desde os bebés aos mais crescidos.

É o Parque dos Sonhos. Um mundo encantado, com muito desporto, jogos didáticos, ateliês, oficinas e muitas outras atividades lúdicas para desfrutar.

Paulo Cunha diz que são contributos para haver famílias mais unidas e felizes. É importante que as crianças brinquem, diz o autarca.

Ainda por cima, estará um tempo quente, bom para passear nas sombras das árvores, sentindo o fresco do rio.

As comemorações terminam com teatro, no domingo, com a apresentação da peça “Eu, Tu, Ele, Nós, Vós, Eles”, no anfiteatro da Devesa, a partir das 18h00.