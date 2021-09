“O Minhoto” honrou o mérito desportivo em Viana do Castelo

A cerimónia de entrega dos troféus desportivos “O Minhoto”, referentes ao ano de 2020, decorreu na noite desta segunda-feira, no Centro Cultural de Viana do Castelo. Neste tributo ao desporto minhoto, que consagrou, entre outros atletas, clubes e dirigentes, a famalicense Tânia Barros (SC Braga), em artes marciais, foi uma das distinguidas.

No decorrer da cerimónia, foram entregues 28 troféus atribuídos por votação de um júri composto por 58 jornalistas desportivos de órgãos locais, regionais e nacionais dos diferentes meios de comunicação social, e ainda 32 entidades ligadas ao desporto.

Entre os grandes vencedores da noite, estão André André, que conquistou o troféu na modalidade de “Futebol Profissional”; Teresa Portela, a canoísta olímpica de Esposende, que levou para casa o troféu referente ao “Grande Prémio do Júri Individual” ou o Futebol Clube Vizela, vencedor do “Grande Prémio do Júri Coletivo”.

Houve, ainda, 50 homenagens a atletas ou clubes com 14 títulos mundiais e 17 títulos europeus, nas modalidades de Atletismo, Bilhar Pool, Canoagem, Ciclismo, Futebol de Praia, Hóquei em Patins, Judo, MMA – Artes Marciais Mistas, Remo, Surf Adaptado, Taekwondo e Wushu Kungfu.

Foram também homenageados os 19 atletas minhotos que participaram nos Jogos Olímpicos (17) e Paralímpicos (2) de Tóquio e que representaram Portugal nas modalidades de Andebol, Atletismo, Boccia, Canoagem, Natação, Taekwondo, Ténis e Tiro. A gala contou com a presença da maioria destes atletas, entre ele Emanuel Silva, Teresa Portela, Humberto Gomes, Manuel Mendes ou João Paulo Azevedo.

Durante a sessão foi, ainda, apresentada a revista oficial do evento, que se tem vindo a afirmar como um autêntico anuário do desporto minhoto e onde constam os currículos desportivos de todos os nomeados, entre muita outra informação.

A gala contou com a presença de cerca de quatro centenas de convidados, entre os quais os Municípios da região Minho, o Instituto Português do Desporto e Juventude, a Confederação do Desporto de Portugal, o Turismo do Porto e Norte de Portugal, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, várias federações e associações de clubes, além das restantes pessoas e entidades envolvidas no fenómeno desportivo da região.

(Foto: Raquel Queirós Fotografia)

Conheça a lista dos vencedores

ANDEBOL – José Rolo (Póvoa Andebol); ARTES MARCIAIS E DESPORTOS DE COMBATE – Tânia Barros (Karaté – SC Braga); ATLETISMO – Paulo Rosário (SC Braga); BASQUETEBOL – André Bessa (Vitória SC); CANOAGEM – Beatriz Lamas (CN Ponte de Lima); CICLISMO – Iúri Leitão (Tavfer/Measindot/Mortágua); DESPORTO ADAPTADO – José Abílio Gonçalves (SC Braga – Boccia); DESPORTOS MOTORIZADOS – José Correia (Montanha Automobilismo); FUTEBOL AMADOR – Ricardo Cruz (GD Porto d’Ave); FUTEBOL PROFISSIONAL – André André (Vitória SC); FUTSAL – Amílcar Gomes (CR Candoso); HÓQUEI EM PATINS – José Pedro (Óquei Clube de Barcelos); NATAÇÃO – Rafael Simões (SC Braga); RÂGUEBI – Pierre Mathieu Fernandes (ASM Clermont Auvergne); REMO – Eduardo Gonçalves (Sporting Clube Caminhense); TÉNIS – Luis Faria (Clube de Ténis Guimarães); VOLEIBOL – Bruno Cunha (AJ Fonte do Bastardo); MODALIDADES DIVERSAS – João Paulo Azevedo (Tiro – Clube de Caça e Pesca de Vila Verde); REVELAÇÃO – Francisco Trincão (Futebol – FC Barcelona); CONSAGRAÇÃO – Ricardo Lima (Atletismo – SC Braga); ÁRBITRO – Vítor Ferreira (Futebol); DIRIGENTE DESPORTIVO – Pedro Guerreiro (Vice-presidente do Vitória SC); TREINADOR – Joaquim Gonçalves (Karaté – Federação Nacional de Karaté); CLUBE DESPORTO ESCOLAR – Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto; CLUBE FOMENTO DESPORTO JOVEM – Associação DRC de Lovelhe; EVENTO DESPORTIVO – Circuíto de Santa Marta (Ciclismo); GRANDE PRÉMIO DO JÚRI INDIVIDUAL – Teresa Portela (Canoagem – SL Benfica); GRANDE PRÉMIO DO JÚRI COLETIVO – FC Vizela