O marketing no casino online

As plataformas de casino online oferecem cada vez mais recursos aos visitantes

O surgimento do casino online permitiu uma experiência ainda mais dinâmica e imersiva aos jogadores, pela tecnologia embutida e facilidade de acesso. No online existe uma variedade imensa de jogos, que não é possível num casino físico. Por estas características atrativas, existem cada vez mais plataformas dedicadas a jogos de casino, aumentando a competitividade entre os vários operadores. Estas plataformas de iGaming – jogos de casino e apostas online – dedicam, por isso, uma parte dos seus recursos ao marketing, criando formas de atrair novos jogadores e fidelizar os existentes.

Um dos principais requisitos para uma plataforma de casino online ter sucesso é ter um website interativo, simples de navegar e com um design atrativo. A plataforma também deve ser segura, funcional e robusta, para ser rápida a carregar e não ter quebras. Os conteúdos no casino devem ser fáceis de encontrar tal como acontece na Betano, plataforma onde pode encontrar a maior variedade de jogos e opções de apostas online.

O envio de newsletters é também uma ferramenta de marketing muito frequente nestas plataformas. Uma base de dados de email é uma componente muito importante de uma campanha de marketing de casino online de sucesso. É simples criar uma base de dados a partir de pessoas que participem em ofertas e promoções ou que contactem o site através do apoio ao cliente, por exemplo. Podem ser enviadas newsletter para promover um jogo, evento ou campanha.

Por outro lado, atualmente é importante captar as novas gerações de jogadores. Este tipo de utilizadores tem o hábito de partilhar conteúdos e experiências através das redes sociais. A realização de promoções e campanhas para ofertas no caso de realizarem partilhas nas redes sociais é uma forma de os casinos online atraírem estes jovens às suas plataformas. O feedback positivo destes jogadores pode atrair ainda mais clientes.

Além disso, os casinos online também realizam publicidade digital, direcionada a utilizadores de websites de áreas relacionadas (tais como fóruns ou comunidades de jogos, sites de notícias de jogos, entre outros). Muitos casinos arranjaram ainda forma de aumentar o tráfego para os seus sites através de colaborações com afiliados. Trabalhar com afiliados é uma das mais importantes formas de marketing para um casino no formato digital hoje em dia, pois é uma estratégia eficaz para conseguirem promover os seus produtos e serviços, atraindo o seu público-alvo. Estes afiliados entram em contacto com potenciais jogadores, convidando-os a visitar o portal do casino online, a inscrever-se e a experimentar jogar. A maioria dos afiliados são criadores de blogs, de temas sobre jogos, ou fazem transmissões em direto para partilhar a sua experiência de jogo, e têm alguma influência sobre os seus leitores. Os afiliados também podem ser sites de comparação de plataformas de casino, que ajudam os leitores a escolher os melhores casinos.

A oferta de bónus exclusivos e promoções especiais é outra das formas de os casinos atraírem utilizadores e fidelizarem os já existentes. Este tipo de ofertas encorajam os clientes a jogar no casino, ou apenas num determinado jogo. Os bónus podem ser de boas-vindas, por exemplo, para cativar novos jogadores, ou podem ser bónus oferecidos aos jogadores frequentes do casino.

Os jogos no casino online têm características cada vez mais dinâmicas e imersivas

Jogos

Os jogos disponíveis influenciam de forma determinante a entrada e permanência dos utilizadores da plataforma de casino. Ao encontrarem novos conteúdos e jogos de forma regular, há maior probabilidade de partilharem a experiência com amigos. Estes jogos, além de dinâmicos e cativantes, devem dar boas possibilidades de ganhos e serem constantemente atualizados, para oferecer novidades frequentes. Atualmente, o casino online disponibiliza todos os jogos mais famosos do casino terrestre, e implementa-lhes melhorias, tirando partido das possibilidades da tecnologia. As slots, póquer, blackjack ou roleta, tornaram-se mais dinâmicas, com efeitos visuais, sonoros, e possibilitando uma variedade de temas e características novas. O casino ao vivo é também uma forma que estes operadores utilizam para proporcionarem uma experiência semelhante a um casino tradicional. Na roleta ao vivo, por exemplo, existe um croupier e uma mesa de jogo reais, e todos podem interagir. As slots tiram também partido das vantagens da digitalização, criando jogos com temas quase incontáveis, modalidades, novas formas de jogar e ganhar. No caso dos jogos de cartas, o póquer, por exemplo, viu também a sua popularidade aumentar ao estar disponível nestas plataformas, com a possibilidade de os jogadores participarem em torneios com outros jogadores de todo o mundo. Além dos jogos, é importante os casinos disponibilizarem uma variedade de soluções de depósito e pagamento, como cartões de crédito, MultiBanco e MB Way.

Com a grande variedade de operadores de casino online, seguir estas e outras estratégias é determinante para o sucesso de uma plataforma. As ações de marketing e a oferta de um website moderno e interativo faz toda a diferença no momento em que um jogador opta por uma plataforma de casino online. É uma indústria em grande crescimento, e os operadores terão de se reinventar cada vez melhor para se manterem competitivos, para oferecerem uma experiência cada vez melhor e mais completa a todos os utilizadores e jogadores.