O maior evento no norte dedicado aos videojogos e novas tecnologias acontece em Famalicão

Ao longo de três dias, no Famalicão Extreme Gaming (FEG) vão decorrer diversas iniciativas centradas nos videojogos e nas novas tecnologias. A iniciativa será, também, palco de muita diversão e animação para toda a família. O FEG’19 é considerado o maior encontro nacional realizado a norte dedicado ao gaming, vídeo jogos e tecnologia e reúne youtubers, streamers, torneios e-sports, simuladores, workshops, as mais recentes novidades dos jogos de consolas, realidade virtual e cosplay. Esta terceira edição decorre nos dias 6, 7 e 8 de dezembro, no Lago Discount, em Ribeirão.

As portas do festival abrem às 10 horas do dia 6 de dezembro que é dedicado às escolas, com encontros com os Youtubers Chentric, Jamie Drake e João Jonas.

Quem visitar o FEG pode participar nos vários torneios que decorrem, de forma permanente, no espaço. As inscrições para as competições de Counter Strike e Fortnite são feitas presencialmente, em cada dia do evento.

O Famalicão Extreme Gaming vai, também, ser palco do Chistmas Challenge, torneio de futebol eSports promovido pela Federação Portuguesa de Futebol, e primeiro qualificador do Pro Evolution Soccer para o campeonato da Europa de PES eSports, a realizar em 2020 (em simultâneo com o Campeonato da Europa de Futebol). Nos dias 6 e 7 de dezembro realizam-se as competições Fifa e, no dia de 8 de dezembro, o torneio PES, com a Master Cup Portugal, com as melhores equipas nacionais.

O Famalicão Extreme Gaming é uma iniciativa da RE – Associação de Desportos Eletrónicos, com o apoio do Município de Famalicão. Bilhetes e inscrições para as competições em www.famalicaoextremegaming.pt