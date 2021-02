O maior Aquaparque da Península Ibérica vai ser construído em Braga

Vai nascer na Confeiteira, em Braga, o maior aquaparque da Península Ibérica.

A atração vai fazer parte de um resort com hotel, parque de diversões e zonas desportivas e de lazer, adianta O Minho.

Segundo a publicação, o projeto vai ocupar 33 hectares de terreno, sendo espectável que crie mais de mil postos de trabalho.

O aquaparque está pensado para funcionar durante todo o ano, sendo que no inverno vai contar com uma longa piscina coberta.

Os primeiros passos para o avanço do projeto começam a ser dados entretanto, com a aprovação da proposta nos termos do Plano Diretor Municipal.