O Impulse já abriu! É o mais recente ginásio de Vila Nova de Famalicão

Vila Nova de Famalicão conta, a partir deste mês de abril, com mais um equipamento de referência para a prática desportiva.

O Impulse já abriu portas, fica localizado na Rua do Talvai, nº135, ao lado do E.Leclerc, e representa uma aposta arrojada na área do fitness.

Com mais de 1700 m2 inteiramente dedicados ao desporto, no Impulse pode praticar uma série de modalidades com ou sem acompanhamento profissional.

Para além das aulas de grupo, que se encontram suspensas devido às restrições impostas pela pandemia de Covid-19, no Impulse vai encontrar uma box de crosstraining, desportos de combate, zonas de cardio e musculação, sauna e banho turco, para além do acompanhamento personalizado através dos monitores e PT’s, sem esquecer as consultas de nutrição.

As instalações são novas e criadas para permitir ao utilizador deste ginásio uma experiência única.

No Impulse todos os clientes poderão usufruiu de estacionamento gratuito.

Curioso? Pode saber mais sobre o Impulse no site, facebook e instagram.