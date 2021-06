«O futuro é Famalicão» é o slogan de Mário Passos

«O Futuro é Famalicão» é o slogan do candidato do PSD/CDS-PP que tem como mandatário de campanha o atual presidente da Câmara Municipal, Paulo Cunha. Já o mandatário da lista é Álvaro Oliveira, destacado militante do PSD e membro da Assembleia Municipal.

No discurso que ainda está a decorrer, o atual vereador das Freguesias e Desporto, disse «contar com todos os famalicenses» e deu nota de cinco vetores onde a sua proposta autárquica vai assentar: Famalicão Ecológico, Famalicão Qualificado, Famalicão Integrador, Famalicão Dinâmico e Famalicão Participativo.

A candidatura de Famalicão a Cidade Europeia do Desporto é, entre outras medidas, uma garantia de Mário Passos que promete «uma transição de governação tranquila».

O candidato garante que não se cansará de «criar condições iguais para cada canto do território, nas mais variadas áreas. Serei sempre um defensor da coesão territorial».