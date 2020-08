O futuro da indústria nacional passa pelo CeNTI

O CeNTI tem promovido o projeto bKET, Tecnologias de Largo Espectro, vocacionadas para o desenvolvimento de novos produtos, soluções e serviços, que podem permitir à indústria nacional modernizar-se e manter-se na linha da frente da inovação.

Este projeto bKET é cofinanciado pelo Portugal 2020, no âmbito do Programa Operacional Competitividade e Internacionalização e do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.

Há ideias tão inovadoras como viagens em comboio por levitação, interiores de automóvel que libertam fragâncias ou equipamentos de proteção com fibras de alta performance. Estas soluções poderão ser uma realidade no futuro.

Sensibilizar e incentivar os profissionais para a inovação tecnológica e científica tem sido o papel do CeNTI. «É uma excelente oportunidade para as nossas empresas. Criar produtos inovadores, sustentáveis e eficientes e melhorar processos, tendo na sua base tecnologia de ponta, que permitirá às empresas crescerem e tornarem-se mais competitivas e rentáveis, potenciando a economia nacional», referem os responsáveis do projeto.