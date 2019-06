O fim de semana chega com máximas de 32ºC. Saiba como vai estar o tempo este sábado

A previsão do tempo para este sábado no continente é de céu pouco nublado ou limpo com alguns períodos de chuva e uma ligeira subida da temperatura máxima, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nas regiões Norte e Centro do continente, haverá períodos de maior nebulosidade no litoral até meio da manhã. No Minho e Douro litoral são esperados períodos de chuva, em geral fraca, no final do dia.

A Sul, o céu pouco nublado ou limpo será substituído por alguma nebulosidade a partir da tarde.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 21ºC (Porto) e os 32ºC (Évora). De acordo com o IPMA, em Faro as temperaturas chegarão aos 28ºC, em Lisboa aos 26ºC, 28ºC em Portalegre, 26ºC em Coimbra e 25ºC em Braga.

Nos Açores, o céu estará muito nublado, com boas abertas a partir do final da manhã. As temperaturas máximas rondarão os 23ºC.

No arquipélago da Madeira, esperam-se períodos de muita nebulosidade e a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco para o final do dia. As temperaturas poderão chegar aos 26ºC.