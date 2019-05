O FC Famalicão é o projeto certo e com as pessoas certas para João Pedro Sousa

Foi na casa-museu do autor de Amor de Perdição, slogan que o FC Famalicão tem usado, que João Pedro Sousa foi apresentado, ao final desta manhã, como treinador do FC Famalicão. Na ocasião, e tendo a seu lado Miguel Ribeiro, CEO da SAD, o novo técnico assumiu «que este é o projeto certo, com as pessoas certas» e que surge «no momento certo». O objetivo, assumiu, «é consolidar a equipa na 1.ª Liga» e promete uma equipa «competitiva, com ADN e à imagem dos adeptos».