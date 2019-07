O Famalicão «está no bom caminho»

O médio Guga, um dos reforços do FC Famalicão, para a nova temporada, foi o porta-voz do grupo de trabalho, no treino que decorreu esta sexta-feira.

O jogador, vindo da formação do Benfica, fala em treinos intensos que têm preparado o grupo para atingir os objetivos. «Têm sido dias muito produtivos. Estamos a adquirir as ideias do treinador e acho que estamos no bom caminho e prontos para o que aí vem». O facto do plantel albergar muitos reforços de várias nacionalidades não é, segundo jogador, um problema. Diz Guga «que esta realidade faz parte do futebol, mas ficaram cá jogadores da época passada que nos têm ajudado bastante. Cabe-nos trabalhar afincadamente para começarmos bem quando chegarem as competições».

Os objetivos, avança, «estão bem traçados. O primeiro passa pela manutenção e, quem sabe, no decorrer da época, possamos traçar novas ambições». Individualmente, e depois de uma passagem pela Grécia, o Famalicão apresenta-se como «um projeto aliciante e quero afirmar-me no campeonato português».

Para fechar o estágio de pré-época, que decorre no Open Village Sports Hotel & SPA, em Guimarães, o Futebol Clube de Famalicão realiza, este sábado, um encontro amigável, à porta fechado, com o CD Feirense.