A Distrital de Braga do CDS-PP realiza na noite desta terça-feira, a partir das 21h30, mais uma sessão de debate online. Desta vez, em discussão está o posicionamento do Centro/Direita no pós pandemia na política nacional.

Nuno Melo, que é líder da distrital, é o anfitrião, tendo como convidados Francisco Mendes da Silva, também do CDS-PP, e os social democratas Leitão Amado e Miguel Morgado.

A iniciativa pode ser acompanhada em direto na página do cdsppfazsentidoembraga na plataforma Facebook.