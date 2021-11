“O Crescimento e Sustentabilidade na Trofa do Futuro” assinala aniversário do município

No âmbito do programa do 23º aniversário do Município da Trofa, a Câmara Municipal, em parceria com o Grupo Editorial Vida Económica e a AEBA promovem a conferência “Crescimento e Sustentabilidade na Trofa do Futuro”. A iniciativa tem lugar esta quinta-feira, a partir das 14h30, no Auditório da Associação Empresarial do Baixo Ave. A ex-atleta e campeã do Mundo Aurora Cunha é uma das palestrantes.

Pelas 15h10 decorre o primeiro painel “Os desafios para o desenvolvimento da Trofa para os próximos 10 anos”, com intervenção do presidente da Câmara Municipal, Sérgio Humberto. Pelas 15h30, “O potencial do património local como alavanca de desenvolvimento sustentável – A Arte Sacra de São Mamede do Coronado”, é o tema em destaque, com o Professor José Manuel Tedim, padrinho da candidatura dos Santeiros de São Mamede do Coronado às 7 Maravilhas da Cultura Popular Portuguesa e Augusto Ferreira, Santeiro de São Mamede do Coronado, moderado por João Luís, do Grupo Editorial Vida Económica.

Segue-se a “Qualificação e Sustentabilidade do Mercado de Trabalho”, pelas 16h15, com intervenções do diretor do Agrupamento de Escolas da Trofa, Paulino Macedo; do diretor do Agrupamento de Escolas Coronado e Castro, Renato Carneiro; do diretor do CENFIM Trofa, Adelino Santos e de José Azevedo, da empresa NIBBLE, também moderadas por João Luís.

O último tema da conferência, previsto para as 17h15, destaca “A Sustentabilidade do nosso futuro comum”, pela ex-atleta e antiga campeã do Mundo de Atletismo, Aurora Cunha. O encerramento da conferência está marcado para as 18h00. A iniciativa é dirigida aos empresários, mas aberta ao público em geral.