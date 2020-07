O bacalhau é o prato principal em 21 restaurantes de Famalicão

Se há prato tradicional em Portugal é o bacalhau e ele é rei por estes dias nos restaurantes de Famalicão. A iniciativa decorre entre 9 e 12 de julho em 21 restaurantes de Famalicão

São aderentes o Alfa, Amaury, Barão, Bisconde, Casa dos Frangos de Baltar, Casa Pêga, Churrascão Sousa, Combinação de Sabores, Dona Maria Pregaria, El Vagabundo, Fondue, Moutados, O Caçarola, Outeirinho, Porta-Enxerto, Príncipe, Refresco, Sara Cozinha Regional, Torres, Tosco e Vinha Nova.

Depois da “Francesinha”, o programa municipal “Dias À Mesa” regressa com o bacalhau. Mesmo não sendo possível realizar os habitais eventos festivos, devido à pandemia da covid-19, a Câmara Municipal quer que os famalicenses e quem nos visita sintam o sabor da nossa gastronomia.

Nos meses anteriores não foi possível apreciar o cabrito, os rojões, a cozinha tradicional e a galinha mourisca, devido ao estado de emergência, mas agora, com o desconfinamento, é tempo de voltar a sair de casa. Pede-se que cada um cumpra as orientações da Direção Geral da Saúde.

Uma das novidades desta edição é o “Passaporte Gastronómico”, que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. Para além disso, o passaporte dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha.

Depois do Bacalhau, os Dias à Mesa voltam em setembro, com a cozinha Vegetariana. Em novembro há espaço para a castanha e para as massas.