O bacalhau é o prato principal em 21 restaurantes de Famalicão

Está a decorrer, até domingo, a festa do bacalhau. Numa tentativa de promover a gastronomia e incentivar a frequência dos restaurantes em Famalicão, a Câmara lançou mais um programa do “Dias à Mesa”.

Ainda pode experimentar o bacalhau confecionado das mais diversas formas nos restaurantes Alfa, Amaury, Barão, Bisconde, Casa dos Frangos de Baltar, Casa Pêga, Churrascão Sousa, Combinação de Sabores, Dona Maria Pregaria, El Vagabundo, Fondue, Moutados, O Caçarola, Outeirinho, Porta-Enxerto, Príncipe, Refresco, Sara Cozinha Regional, Torres, Tosco e Vinha Nova.

Normalmente, o “Dias à Mesa” está associado a um evento festivo, como as Antoninas, o Artesanato e outros, que este ano foram adiados. Mesmo assim, a Câmara decidiu manter o programa de incentivo à gastronomia.

Uma das novidades desta edição é o “Passaporte Gastronómico”, que oferece um desconto de 10% nos restaurantes aderentes. Para além disso, o passaporte dá a oportunidade de jantar ou almoçar gratuitamente num restaurante à escolha.

Depois do Bacalhau, os Dias à Mesa voltam em setembro, com a cozinha Vegetariana. Em novembro há espaço para a castanha e para as massas.