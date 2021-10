O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) anunciou que uma nuvem de dióxido de enxofre com origem no vulcão Cumbre Vieja, de La Palma, nas Canárias, está a avança em direção a Portugal e Espanha.

O episódio deve prolongar-se até sexta-feira esta sexta-feira, devendo apenas detetar-se acima dos 3 mil metros.

O IPMA garante que está a acompanhar “de perto a evolução da situação”.