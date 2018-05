Nuno Sá escolhido pelo PS para o grupo de trabalho dos Produtos Alimentares nas Cantinas

O Deputado Socialista Famalicense Nuno Sá foi o parlamentar escolhido pela Direção do Grupo Parlamentar do PS para integrar o Grupo de Trabalho da Assembleia da República sobre os Produtos Alimentares nas Cantinas.

Este Grupo de Trabalho é composto por um Deputado representante de cada partido com assento parlamentar e foi constituído na sequência de vários projetos de lei e projetos de resolução que visam a introdução de produtos alimentares de origem local nas cantinas públicas com promoção de uma alimentação mais saudável nas cantinas, dinamizando-se a economia local e valorizando-se a produção biológica.

Nuno Sá já participou na reunião deste Grupo de Trabalho, que decorreu na passada quinta feira à tarde, no Parlamento, analisando-se os vários pareceres recebidos por diversas entidades, tais como: Associação Nacional de Municípios, ANAFRE, associações de agricultores, Autoridade da Concorrência e diferentes municípios com indústria agro-alimentar. Com este Grupo de Trabalho pretende-se alcançar propostas de legislação que reúnam consenso no sentido de se introduzir uma determinada percentagem de produtos alimentares de origem local nas cantinas públicas, visando a dinamização da produção local, uma alimentação mais saudável e sustentável nas cantinas públicas através da preferência por produtos de origem local e biológica. Para tal poderão ser definidos critérios de seleção e aquisição de produtos alimentares nas cantinas e refeitórios públicos ou mesmo quando o fornecimento das refeições não seja realizado em cantinas ou refeitórios, sendo que tal terá um impacto positivo significativo na promoção do desenvolvimento dos territórios com produção agrícola, na promoção das economias locais, na melhoria da produção local com mais emprego, maior segurança alimentar e uma alimentação mais saudável. Um grande desafio que aqui se coloca é o de compatibilizar e harmonizar estes objetivos e legislação com as regras da concorrência, com as necessidades de funcionamento das cantinas e com as normas do direito comunitário.

Nuno Sá afirma que: “Foi com grande honra que aceitei esta indicação parlamentar do PS e com vontade de poder contribuir para o desenvolvimento da produção local e nacional em simultâneo com a melhoria da qualidade da alimentação, em particular nas cantinas que servem diariamente franjas da nossa população que tanto precisam da nossa atenção e cuidado que são as crianças, os mais idosos e até portugueses desfavorecidos.”.

Por outro lado, Nuno Sá entende que as responsabilidades que agora lhe estão acometidas neste Grupo de Trabalho Parlamentar serão melhor desempenhadas pelo conhecimento e interação com os agentes e pessoas do seu concelho de Vila Nova de Famalicão que trabalham nestas matérias. “O meu concelho de Vila Nova de Famalicão, que me elegeu e pelo qual trabalho em prol do seu desenvolvimento, como Deputado à Assembleia da República e como Vereador, é uma terra que tem muita produção local também no setor agroalimentar. Famalicão é muito grande e tem no seu território várias cantinas públicas, refeitórios e outros tipos de serviços públicos de refeições. Assim, a legislação que se vier a produzir neste Grupo de Trabalho, que integro por escolha e em representação do PS, tem também muita importância para Famalicão. Deixo até o apelo para que todas as instituições e Famalicenses com interesse e conhecimento nestes assuntos possam dar-nos o seu contributo com a entrega de pareceres e sugestões.”, afirma o Deputado Socialista Famalicense Nuno Sá.