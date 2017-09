NUNO MOREIRA É O NOVO COORDENADOR GERAL DA FORMAÇÃO

Nuno Moreira assumiu, esta terça-feira, as funções de coordenador geral do futebol de formação do Futebol Clube de Famalicão, substituindo no cargo Paulo Sampaio.

Até agora coordenador de todo o futebol de 7, Nuno Moreira passa a acumular, também, a coordenação do futebol de 11, com funções de coordenação geral de todo o departamento de formação. Conhecedor da realidade do clube, Nuno Moreira foi, segundo a direção do FC Famalicão, «a escolha natural para estas funções».

Paulo Sampaio saiu do clube no passado dia 14 de setembro, com a direção a considerar «exemplar e profissional o desempenho das funções que lhe estavam confiadas, com os resultados e crescimento qualitativo».

(foto FC Famalicão)