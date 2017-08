NUNO MELO RECANDIDATA-SE À ASSEMBLEIA MUNICIPAL

Nuno Melo avança, novamente, como candidato à presidência da Assembleia Municipal, pela coligação “ Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP). O candidato, que preside ao órgão deliberativo desde 2001, concorre «com o mesmo entusiasmo da primeira vez. A ligação à terra onde nascemos não é algo que esmoreça com o passar dos anos. Pelo contrário! Por isso, poder ser útil ao desenvolvimento do nosso concelho é sempre gratificante e motivador», diz, asseverando que é «com honra e sentido de serviço» que pretende continuar a servir o concelho onde nasceu.

Paulo Cunha vê a candidatura de Nuno Melo como «uma boa notícia» para Vila Nova de Famalicão. «A forma isenta, responsável e sóbria com que tem dirigido a Assembleia Municipal tem credibilizado o órgão deliberativo do município e, muito concretamente, todos os eleitos municipais, independentemente das forças partidárias pelas quais são eleitos».

O eurodeputado do CDS/PP é presidente da Assembleia Municipal desde 2001 e está disponível para continuar a sê-lo «em nome de um projeto autárquico robusto e bem sustentado que tem sido responsável por desenvolver e afirmar Vila Nova de Famalicão no plano nacional e até mesmo internacional».

O candidato à presidência da Câmara Municipal, Paulo Cunha, vai oficializar as candidaturas às eleições autárquicas de 1 de outubro próximo com a entrega das listas no Tribunal, no próximo dia 7 de agosto, e far-se-á acompanhar de Nuno Melo.