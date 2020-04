Nuno Melo é o convidado de sessão de debate sobre “A resposta da União Europeia à pandemia”

O eurodeputado Nuno Melo é o primeiro convidado de um conjunto de sessões que a Comissão Política Concelhia de VN Famalicão do CDS PP vai realizar. O primeiro debate decorre esta terça-feira, às 21.30 horas, e pode ser acompanhado na página de Facebook CDS Famalicão. Para participar online, pode ser utilizada a plataforma zoom no endereço https://us02web.zoom.us/j/84903331576.

O debate com o famalicense centra-se no papel da União Europeia na pandemia e, além de Nuno Melo, conta com outros deputados nacionais e europeus.

A iniciativa, aberta à participação do público, visa promover um amplo debate e esclarecer questões do grande público, promovendo o contacto direto com o eurodeputado e parlamentares, contribuindo para clarificar o papel da União Europeia no combate à pandemia.